Infineon Aktie News: Infineon macht am Freitagmittag Boden gut
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 36,89 EUR nach oben.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Infineon legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 36,89 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 37,10 EUR. Bei 36,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 458.883 Infineon-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 6,89 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,19 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,352 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 43,19 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,70 Mrd. EUR eingefahren.
Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie
Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?
Infineon-Aktie fester: Bernstein Research belässt Infineon auf Outperform
DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Infineon
Nachrichten zu Infineon AG
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.05.2023
|Infineon Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen