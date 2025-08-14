Infineon Aktie News: Infineon macht am Freitagmittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 36,89 EUR nach oben.

Das Papier von Infineon legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 36,89 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 37,10 EUR. Bei 36,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 458.883 Infineon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 6,89 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,19 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,352 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 43,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,70 Mrd. EUR eingefahren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

