DAX24.435 +0,2%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1685 +0,3%Öl66,47 -0,6%Gold3.338 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lilium A3CYXP Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester -- US-Regierung denkt wohl über Intel-Einstieg nach -- Buffett Depot, Bullish, Novo Nordisk, Lilium, Rüstungstitel im Fokus
Top News
Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer Bullish-Aktie steigt weiter: Bullish-Gründer nach starkem Börsengang nun milliardenschwer
BVB-Aktie tiefer: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang BVB-Aktie tiefer: BVB im Geschäftsjahr 2024/2025 mit Gewinnrückgang
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Infineon Aktie News: Infineon macht am Freitagmittag Boden gut

15.08.25 12:06 Uhr
Infineon Aktie News: Infineon macht am Freitagmittag Boden gut

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 36,89 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
36,94 EUR 0,29 EUR 0,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Infineon legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 36,89 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Infineon-Aktie bei 37,10 EUR. Bei 36,87 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 458.883 Infineon-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Infineon-Aktie mit einem Kursplus von 6,89 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,19 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,352 EUR, nach 0,350 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Infineon-Aktie bei 43,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Infineon am 05.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,70 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,70 Mrd. EUR eingefahren.

Am 13.11.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Infineon veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Infineon rechnen Experten am 17.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Infineon im Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Infineon-Aktie fester: Bernstein Research belässt Infineon auf Outperform

DAX 40-Titel Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Infineon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Infineon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Infineon

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen