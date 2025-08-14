DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,65 -0,9%Dow45.001 +0,2%Nas21.612 -0,5%Bitcoin100.256 -1,5%Euro1,1708 +0,5%Öl66,23 -1,0%Gold3.342 +0,2%
Infineon Aktie News: Infineon am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

15.08.25 16:13 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Infineon. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 36,73 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
36,54 EUR -0,12 EUR -0,33%
Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 36,73 EUR zu. Bei 37,10 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 36,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 983.031 Infineon-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.02.2025 auf bis zu 39,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 7,35 Prozent Plus fehlen der Infineon-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 58,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 43,19 EUR.

Infineon gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,23 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 3,70 Mrd. EUR, gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,05 Prozent präsentiert.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Infineon möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Infineon-Aktie in Höhe von 1,44 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
