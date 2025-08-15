Infineon Aktie News: Investoren trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Infineon
Die Aktie von Infineon gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Infineon befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 36,57 EUR ab.
Um 15:52 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 36,57 EUR ab. Die Infineon-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,29 EUR nach. Mit einem Wert von 36,69 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 467.229 Infineon-Aktien den Besitzer.
Am 20.02.2025 markierte das Papier bei 39,43 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 7,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,17 EUR am 07.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 36,63 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Infineon-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,352 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,19 EUR aus.
Am 05.08.2025 lud Infineon zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,23 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Infineon mit einem Umsatz von insgesamt 3,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,05 Prozent verringert.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Infineon.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Neue Zölle voraus? Trump erwägt neue Strafzölle auf Stahl und Halbleiter
Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?
Infineon-Aktie fester: Bernstein Research belässt Infineon auf Outperform
Analysen zu Infineon AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|Infineon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
