Siemens Energy, DroneShield im Fokus
Siemens Energy-Aktie büßt ein: Gewinnmitnahmen belasten den Kurs
Profil
Notierung im Fokus

Infineon Aktie News: Infineon verliert am Mittag

20.08.25 12:07 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Infineon. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 36,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
37,10 EUR 0,25 EUR 0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Infineon-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 36,82 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Infineon-Aktie bisher bei 36,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 36,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 534.734 Infineon-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Mit einem Zuwachs von 7,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 23,17 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 58,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Infineon-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,352 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 43,19 EUR an.

Am 05.08.2025 hat Infineon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,30 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Infineon in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,05 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Infineon dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Infineon-Aktie

DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Infineon von vor 3 Jahren abgeworfen

Neue Zölle voraus? Trump erwägt neue Strafzölle auf Stahl und Halbleiter

Infineon-Aktie weiter von Analystenaussagen gestützt: Profiteur der Preispolitik von Texas Instruments?

Bildquellen: Infineon

Nachrichten zu Infineon AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Infineon AG

DatumRatingAnalyst
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon OutperformBernstein Research
08.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Infineon BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Infineon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen