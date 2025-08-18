Infineon Aktie News: Infineon am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Infineon gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Infineon-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 36,37 EUR ab.

Die Infineon-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,7 Prozent auf 36,37 EUR. Die Abwärtsbewegung der Infineon-Aktie ging bis auf 36,32 EUR. Bei 36,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 1.511.383 Infineon-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,43 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die Infineon-Aktie damit 7,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 23,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 36,29 Prozent sinken.

Für Infineon-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,352 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Infineon-Aktie wird bei 43,19 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 hat Infineon die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,23 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Infineon noch ein Gewinn pro Aktie von 0,30 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 3,70 Mrd. EUR, gegenüber 3,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,05 Prozent präsentiert.

Die Infineon-Bilanz für Q4 2025 wird am 13.11.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Infineon-Gewinn in Höhe von 1,44 EUR je Aktie aus.

