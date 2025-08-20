Infineon Aktie News: Infineon schiebt sich am Donnerstagmittag vor

Infineon im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Infineon. Zuletzt wies die Infineon-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 36,44 EUR nach oben.

Das Papier von Infineon konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 36,44 EUR. Im Tageshoch stieg die Infineon-Aktie bis auf 36,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 36,57 EUR. Zuletzt wechselten 201.202 Infineon-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 39,43 EUR erreichte der Titel am 20.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Infineon-Aktie liegt somit 7,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Infineon-Aktie 57,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,352 EUR. Im Vorjahr hatte Infineon 0,350 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,19 EUR an.

Am 05.08.2025 äußerte sich Infineon zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Infineon hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,23 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,30 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3,70 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 17.11.2026 dürfte Infineon die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

