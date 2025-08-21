Infineon Aktie News: Infineon zieht am Freitagnachmittag an

Infineon im Fokus

Die Aktie von Infineon zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Infineon legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 36,25 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 36,25 EUR zu. Bei 36,48 EUR markierte die Infineon-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 35,97 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 675.964 Infineon-Aktien.

Bei einem Wert von 39,43 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.02.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 8,77 Prozent könnte die Infineon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 23,17 EUR am 07.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Infineon-Aktie 36,08 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,350 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,352 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Infineon am 05.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,23 EUR, nach 0,30 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,05 Prozent auf 3,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Infineon 3,70 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Infineon am 13.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,44 EUR je Aktie in den Infineon-Büchern.

