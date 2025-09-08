Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagabend mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung

Die Aktie von Intel hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Intel-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 24,76 USD.

Die Intel-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 24,76 USD. Zwischenzeitlich stieg die Intel-Aktie sogar auf 24,92 USD. Die Intel-Aktie sank bis auf 24,57 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,81 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4.858.818 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 10,09 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 17,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,380 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,83 USD.

Am 24.07.2025 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2025 0,134 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

