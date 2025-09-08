DAX23.704 +0,3%ESt505.387 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin97.506 +0,1%Euro1,1739 +0,3%Öl66,24 -2,0%Gold3.637 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Oracle 871460 RENK RENK73 SAP 716460 Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX letztlich in Grün -- US-Indizes auf Rekordhochs -- Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart hin -- NVIDIA, Synopsys, Clara Technologies, Opendoor, Klarna, VW im Fokus
Top News
Nach EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten: Darum verteidigt der Euro seine Tagesgewinne Nach EZB-Zinsentscheid und US-Inflationsdaten: Darum verteidigt der Euro seine Tagesgewinne
Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart an der NASDAQ hin Figure-Aktie legt fulminanten Börsenstart an der NASDAQ hin
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagabend mit angezogener Handbremse

11.09.25 20:24 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagabend mit angezogener Handbremse

Die Aktie von Intel hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Intel-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 24,76 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
21,04 EUR 0,10 EUR 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Intel-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 24,76 USD. Zwischenzeitlich stieg die Intel-Aktie sogar auf 24,92 USD. Die Intel-Aktie sank bis auf 24,57 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 24,81 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4.858.818 Intel-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,54 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Intel-Aktie somit 10,09 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 17,67 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,380 USD je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,83 USD.

Am 24.07.2025 hat Intel in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 23.10.2025 dürfte Intel Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2025 0,134 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wie Experten die Intel-Aktie im August einstuften

NASDAQ Composite Index-Papier Intel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Intel-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

In eigener Sache

Übrigens: Intel und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Intel Corp.

DatumRatingAnalyst
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
12.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
12.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
25.07.2025Intel NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.02.2025Intel VerkaufenDZ BANK
31.01.2025Intel SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Intel Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen