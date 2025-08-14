Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel tendiert am Nachmittag fester

Intel im Blick

Die Aktie von Intel zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,8 Prozent auf 24,76 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 24,76 USD nach oben. Im Tageshoch stieg die Intel-Aktie bis auf 25,13 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 25,00 USD. Bisher wurden heute 17.149.613 Intel-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2025 bei 27,54 USD. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 10,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,67 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 28,66 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Intel-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,740 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Analysten bewerten die Intel-Aktie im Durchschnitt mit 21,83 USD.

Am 24.07.2025 legte Intel die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 12,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,83 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,136 USD je Intel-Aktie.

