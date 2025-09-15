DAX23.329 -1,8%ESt505.372 -1,3%Top 10 Crypto16,29 +1,8%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.512 +0,4%Euro1,1859 +0,8%Öl68,51 +1,5%Gold3.691 +0,3%
Vor Fed-Entscheid: DAX schließt tiefer -- US-Börsen leichter -- Microsoft: Dividende steigt -- Gold im Rallymodus -- RENK, Rheinmetall, SAP, Oracle, Novo Nordisk, ASML, thyssenkrupp im Fokus
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel gewinnt am Abend

16.09.25 20:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Intel. Zuletzt wies die Intel-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 25,22 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
21,26 EUR 0,20 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Intel zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,8 Prozent auf 25,22 USD. Im Tageshoch stieg die Intel-Aktie bis auf 25,32 USD. Bei 24,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 4.844.813 Intel-Aktien.

Bei 27,54 USD erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,67 USD am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,380 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Intel-Aktie bei 21,83 USD.

Am 24.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Intel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Intel am 23.10.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,131 USD je Intel-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

