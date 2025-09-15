Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel gibt am Abend nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Intel. Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 25,13 USD.
Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,13 USD. Die Intel-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,77 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,05 USD. Bisher wurden via NASDAQ 4.825.122 Intel-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2025 auf bis zu 27,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Intel-Aktie ist somit 9,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (17,67 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,380 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,038 USD je Intel-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,83 USD an.
Intel veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Intel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,86 Mrd. USD im Vergleich zu 12,83 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,131 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
NASDAQ Composite Index-Wert Intel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Intel von vor 3 Jahren eingebracht
Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an
Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.2025
|Intel Neutral
|UBS AG
|12.08.2025
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
