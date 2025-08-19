Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel knickt am Nachmittag ein

Intel im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 5,9 Prozent auf 23,82 USD ab.

Der Intel-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 5,9 Prozent auf 23,82 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Intel-Aktie bis auf 23,59 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,90 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.407.071 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 27,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Intel-Aktie mit einem Kursplus von 15,64 Prozent wieder erreichen. Bei 17,67 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Intel-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,038 USD. Im Vorjahr erhielten Intel-Aktionäre 0,380 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Intel-Aktie im Durchschnitt mit 21,83 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Intel am 24.07.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,38 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Intel dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2025 0,136 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

