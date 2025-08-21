Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel verteuert sich am Nachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Intel zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 24,16 USD zu.

Um 15:53 Uhr stieg die Intel-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 24,16 USD. Der Kurs der Intel-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,28 USD zu. Mit einem Wert von 23,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 3.400.327 Intel-Aktien.

Am 19.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,54 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,99 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD ab. Derzeit notiert die Intel-Aktie damit 36,77 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,038 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,380 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,83 USD je Intel-Aktie an.

Am 24.07.2025 hat Intel die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,67 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Intel -0,38 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,83 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 23.10.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,136 USD je Intel-Aktie belaufen.

