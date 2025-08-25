Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Intel
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 24,38 USD ab.
Die Intel-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr um 0,7 Prozent auf 24,38 USD nach. Im Tief verlor die Intel-Aktie bis auf 24,23 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,56 USD. Von der Intel-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.422.308 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,54 USD) erklomm das Papier am 19.02.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,98 Prozent. Bei 17,67 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,53 Prozent würde die Intel-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,380 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,038 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,83 USD an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Intel am 24.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Intel 12,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Intel wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Intel einen Gewinn von 0,136 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Alle: Alle Empfehlungen