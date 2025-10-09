DAX24.611 +0,1%Est505.626 -0,4%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto16,70 -3,4%Nas22.945 -0,4%Bitcoin104.341 -1,7%Euro1,1555 -0,6%Öl65,19 -1,4%Gold3.961 -1,9%
Energiekontor-Aktie: Gewinnausblick deutlich gesenkt
TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an
So entwickelt sich Intel

Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagabend leichter

09.10.25 20:24 Uhr
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Donnerstagabend leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Intel. Die Intel-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 37,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Intel Corp.
32,33 EUR 0,44 EUR 1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Intel-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 37,37 USD. In der Spitze fiel die Intel-Aktie bis auf 36,86 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 37,52 USD. Bisher wurden heute 12.469.768 Intel-Aktien gehandelt.

Am 07.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,68 USD. Gewinne von 3,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Intel-Aktie derzeit noch 52,72 Prozent Luft nach unten.

Intel-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,380 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,67 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Intel am 24.07.2025. Intel vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,20 Prozent auf 12,86 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Intel-Gewinn in Höhe von 0,132 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

