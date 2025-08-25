Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Abend mit Kurseinbußen

Intel im Blick

Die Aktie von Intel gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Intel-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 24,45 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr fiel die Intel-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 24,45 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Intel-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,36 USD aus. Bei 24,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.144.860 Intel-Aktien.

Bei 27,54 USD erreichte der Titel am 19.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Intel-Aktie liegt somit 11,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,67 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Intel-Aktie 38,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 USD an Intel-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,038 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,83 USD.

Intel veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 12,86 Mrd. USD gegenüber 12,83 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Intel am 23.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Intel-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,134 USD fest.

