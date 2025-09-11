Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Montagnachmittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Intel gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 34,29 USD.

Die Intel-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 34,29 USD. Die Intel-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,74 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 34,48 USD. Zuletzt wechselten 7.328.088 Intel-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 36,30 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,86 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 17,67 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 48,48 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,038 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,380 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Intel-Aktie wird bei 24,67 USD angegeben.

Intel ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 0,131 USD in den Büchern stehen haben wird.

