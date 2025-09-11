Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Intel am Montagnachmittag billiger
Die Aktie von Intel gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Intel-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,4 Prozent auf 34,29 USD.
Die Intel-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 34,29 USD. Die Intel-Aktie gab in der Spitze bis auf 33,74 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 34,48 USD. Zuletzt wechselten 7.328.088 Intel-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.09.2025 bei 36,30 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,86 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 17,67 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Intel-Aktie mit einem Verlust von 48,48 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Intel-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,038 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Intel 0,380 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Intel-Aktie wird bei 24,67 USD angegeben.
Intel ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12,86 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,83 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Intel ein EPS in Höhe von 0,131 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
