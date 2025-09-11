DAX23.745 ±0,0%ESt505.507 +0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,0%Dow46.278 +0,1%Nas22.556 +0,3%Bitcoin97.244 +1,5%Euro1,1731 +0,3%Öl67,71 -2,9%Gold3.825 +1,7%
Intel Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken Intel am Montagabend ins Minus

29.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Intel gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Intel-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 3,0 Prozent auf 34,45 USD ab.

Die Intel-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 3,0 Prozent im Minus bei 34,45 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Intel-Aktie bis auf 33,74 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 34,48 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 17.094.170 Intel-Aktien.

Bei 36,30 USD markierte der Titel am 26.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 17,67 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 48,72 Prozent könnte die Intel-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,380 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,038 USD je Intel-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Intel-Aktie bei 24,67 USD.

Intel ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Intel ein EPS von -0,38 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Intel im vergangenen Quartal 12,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Intel 12,83 Mrd. USD umsetzen können.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Intel im Jahr 2025 0,131 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Intel-Aktie

Intel-Aktie klettert weiter: Angeblich auch Gespräche mit TSMC über mögliches Investment

Alibaba gewährt Entwicklern Zugriff auf NVIDIA-Tools - Aktien von Xiaomi, Alibaba, SK hynix und Co. trotzdem unter Druck

Intel-Aktie erneut höher: Nach NVIDIA-Einstieg nun auch Werben um Investitionen bei Apple

In eigener Sache

Bildquellen: Lyao / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.

Analysen zu Intel Corp.

14:21Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
28.10.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
01.08.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
29.04.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
15.02.2022Intel OutperformCredit Suisse Group
27.01.2022Intel OverweightJP Morgan Chase & Co.
14:21Intel HoldDeutsche Bank AG
19.09.2025Intel NeutralUBS AG
25.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
20.08.2025Intel Market-PerformBernstein Research
19.08.2025Intel NeutralUBS AG
19.09.2025Intel VerkaufenDZ BANK
19.09.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2025Intel VerkaufenDZ BANK
15.04.2025Intel UnderweightJP Morgan Chase & Co.

