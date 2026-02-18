DAX25.278 +1,1%Est506.103 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -2,9%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.921 +0,9%Euro1,1800 +0,1%Öl70,83 +0,7%Gold5.014 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Siemens 723610 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Microsoft 870747 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas schwächer erwartet -- Nikkei im Plus -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus will mehr ausschütten -- Figma, eBay, SAP, Carvana im Fokus
Top News
Pegasystems - KI-Boom sorgt für dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum! Pegasystems - KI-Boom sorgt für dynamisches Umsatz- und Ergebniswachstum!
Bayer-Aktie setzt Berg- und Talfahrt fort - heute Gewinne: Trump erklärt Glyphosat zur nationalen Sicherheit Bayer-Aktie setzt Berg- und Talfahrt fort - heute Gewinne: Trump erklärt Glyphosat zur nationalen Sicherheit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Investitionen und höhere Konkurrenz: Renault sieht 2026 niedrigere Gewinnmarge

19.02.26 08:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Renault S.A.
33,71 EUR 0,78 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

PARIS (dpa-AFX) - Renault stellt sich im laufenden Jahr auf eine geringere Profitabilität ein. Als Gründe hierfür nannte der französische Autobauer die internationale Expansion unter anderem nach Südamerika und in Asien, den Anlauf neuer Elektrofahrzeug-Modelle, sowie zunehmende Konkurrenz in Europa. Die operative Marge dürfte daher 2026 auf 5,5 Prozent sinken, nach 6,3 Prozent im vergangenen Jahr, wie Renault am Donnerstag mitteilte.

Wer­bung

Konzernchef Francois Provost hatte mehrere strategische Entscheidungen seines Vorgängers Luca de Meo revidiert. So wurde die Elektro- und Softwareeinheit Ampere wieder in den Konzern integriert, einzelne Mobilitätsgeschäfte eingestellt und beim Sportwagenlabel Alpine die Kosten gesenkt. Dadurch soll Renault angesichts wachsender Konkurrenz durch chinesische Hersteller in Europa schlanker und wettbewerbsfähiger werden.

Dabei setzen die Franzosen zugleich auf eine zunehmende Elektrifizierung ihrer Flotte. Im vergangenen Jahr verkaufte der Hersteller weltweit gut 2,3 Millionen Fahrzeuge, das war ein Plus von 3,2 Prozent in einem Markt, der den Angaben zufolge lediglich um 1,6 Prozent wuchs. Der Umsatz kletterte im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 57,9 Milliarden Euro.

Unter dem Strich verzeichneten die Franzosen jedoch einen Verlust von 10,9 Milliarden Euro. Ausschlaggebend hierfür waren die milliardenschweren nicht zahlungswirksamen Belastungen im Zusammenhang mit der bereits im vergangenen Sommer geänderten bilanziellen Behandlung des Nissan (Nissan Motor)-Anteils. Hinzu kamen Restrukturierungskosten und Wertminderungen auf Fahrzeugentwicklungen und bestimmte Produktionsanlagen.

Wer­bung

Den Aktionären will Renault dennoch eine stabile Dividende von 2,20 Euro je Anteilsschein zahlen./tav/nas/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Renault

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Renault

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Renault S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Renault S.A.

DatumRatingAnalyst
03.02.2026Renault SellUBS AG
20.01.2026Renault OutperformBernstein Research
20.01.2026Renault SellUBS AG
20.01.2026Renault HoldDeutsche Bank AG
20.01.2026Renault HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Renault OutperformBernstein Research
19.01.2026Renault OverweightBarclays Capital
14.01.2026Renault OutperformBernstein Research
09.01.2026Renault OverweightBarclays Capital
05.01.2026Renault OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Renault HoldDeutsche Bank AG
20.01.2026Renault HoldJefferies & Company Inc.
19.01.2026Renault HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.01.2026Renault HoldJefferies & Company Inc.
09.12.2025Renault HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Renault SellUBS AG
20.01.2026Renault SellUBS AG
13.01.2026Renault SellUBS AG
03.12.2025Renault SellUBS AG
17.05.2024Renault SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Renault S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen