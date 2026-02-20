DAX 25.261 +0,9%ESt50 6.131 +1,2%MSCI World 4.555 +0,6%Top 10 Crypto 8,6350 +0,8%Nas 22.886 +0,9%Bitcoin 57.564 -0,2%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,76 -0,3%Gold 5.099 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Infineon 623100 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 RENK RENK73 BASF BASF11 Allianz 840400 Airbus 938914 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX und Wall Street gehen stärker ins Wochenende -- Supreme Court stoppt Trump-Zölle -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer im Fokus
Top News
Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie! Startbonus bei finanzen.net ZERO: Sichere Dir mit etwas Glück eine Gratis-Aktie!
Tesla-Aktie im Blick: Semi Truck soll laut Musk 2026 in Massenproduktion gehen Tesla-Aktie im Blick: Semi Truck soll laut Musk 2026 in Massenproduktion gehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Renault Aktie

Kaufen
Verkaufen
Renault Aktien-Sparplan
32,28 EUR +0,08 EUR +0,25 %
STU
32,23 EUR +0,06 EUR +0,19 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,27 Mrd. EUR

WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 893113

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000131906

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RNSDF

Jefferies & Company Inc.

Renault Hold

08:01 Uhr
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
Renault S.A.
32,28 EUR 0,08 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 39 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den jüngsten Geschäftszahlen und Prognosen des Autoherstellers habe er die Gewinnerwartungen reduziert, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Annahme für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr sei um zwölf Prozent gesunken./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
32,23 €		 Abst. Kursziel*:
5,49%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,33%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

08:01 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Renault Sell UBS AG
20.02.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.02.26 Renault Overweight Barclays Capital
20.02.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Renault S.A.

dpa-afx Internationale Expansion Renault-Aktie sackt ab: Niedrigere Gewinnmarge voraus Renault-Aktie sackt ab: Niedrigere Gewinnmarge voraus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 43 Euro
dpa-afx ROUNDUP/Investitionen und Konkurrenz: Renault erwartet niedrigere Gewinnmargen
finanzen.net CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Renault von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net So schätzen Analysten die Renault-Aktie ein
finanzen.net CAC 40-Papier Renault-Aktie: So viel Verlust hätte ein Renault-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
dpa-afx Vom Auto zur Drohne: Renault will in französische Rüstungsindustrie einsteigen - Aktie fester
Financial Times Renault warns of lower margins as it fights back against Chinese rivals
Korea Times GM, Renault take different paths in Korea
RTE.ie Renault 2025 volumes up 3% as Clio, Sandero boost sales
Financial Times Renault to team up with French defence group to make drones for Ukraine
Korea Times Renault Korea unveils Filante luxury SUV for 1st time globally
Korea Times Renault Korea sets sights on 2026 market rebound
Zacks Will Ford's Renault Alliance Help Counter Rising Chinese EV Rivals?
Benzinga Ford Revs Up Europe Strategy With Renault Deal And New EV Push
RSS Feed
Renault S.A. zu myNews hinzufügen