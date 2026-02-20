Renault Aktie
Marktkap. 9,27 Mrd. EUR
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 39 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach den jüngsten Geschäftszahlen und Prognosen des Autoherstellers habe er die Gewinnerwartungen reduziert, schrieb Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Annahme für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) in diesem Jahr sei um zwölf Prozent gesunken./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Renault Hold
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
34,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
32,23 €
|Abst. Kursziel*:
5,49%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,33%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,31 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
