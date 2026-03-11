Renault Aktie
Marktkap. 8,21 Mrd. EURDiv. Rendite 6,21%
WKN 893113
ISIN FR0000131906
Symbol RNSDF
Renault Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Renault von 31 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Christian Frenes resümierte am Freitagabend den jüngsten Strategietag der Franzosen. Er passte dabei seine Schätzungen an die jüngsten Entwicklungen bei Preisen, Absatzvolumina und Kosten an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 17:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Renault Neutral
|Unternehmen:
Renault S.A.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
30,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
28,63 €
|Abst. Kursziel*:
4,79%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
28,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,89%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
