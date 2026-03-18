Renault Aktie

27,70 EUR -0,63 EUR -2,22 %
STU
25,42 CHF -0,16 CHF -0,63 %
BRX
Marktkap. 8,09 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Jefferies & Company Inc.

Renault Hold

08:01 Uhr
Renault Hold
Renault S.A.
27,70 EUR -0,63 EUR -2,22%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Renault von 34 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Mit ihrer futuREady-Strategie gingen die Franzosen einen unkonventionelleren Weg, um wettbewerbsfähig zu bleiben, schrieb Philippe Houchois am Montagabend. Letztlich müssten sie aber unter Beweis stellen, dass dies der Profitabilität zugutekomme, und nicht lediglich Margen gegen Dividenden getauscht würden./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 14:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Renault Hold

Unternehmen:
Renault S.A.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
28,06 €		 Abst. Kursziel*:
10,48%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
27,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,91%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Renault S.A.

08:01 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
16.03.26 Renault Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.03.26 Renault Hold Deutsche Bank AG
11.03.26 Renault Outperform Bernstein Research
10.03.26 Renault Outperform Bernstein Research
