JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK reagiert am Mittwochmittag positiv
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 16,59 EUR nach oben.
Das Papier von JENOPTIK konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 16,59 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 16,84 EUR. Bei 16,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.367 JENOPTIK-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,20 EUR) erklomm das Papier am 08.10.2024. Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 43,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 14,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 15,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem im Jahr 2024 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,368 EUR aus. Analysten bewerten die JENOPTIK-Aktie im Durchschnitt mit 25,16 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte JENOPTIK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,42 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 254,80 Mio. EUR, gegenüber 284,66 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,49 Prozent präsentiert.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.
Experten gehen davon aus, dass JENOPTIK im Jahr 2028 2,07 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Nachrichten zu JENOPTIK AG
Analysen zu JENOPTIK AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|14.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|28.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Baader Bank
|13.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|13.08.2025
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|JENOPTIK Neutral
|UBS AG
|22.07.2025
|JENOPTIK Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.2025
|JENOPTIK Halten
|DZ BANK
|09.08.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|13.05.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.03.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|14.02.2019
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
|10.08.2018
|JENOPTIK Verkaufen
|Independent Research GmbH
