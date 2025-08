JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von JENOPTIK zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 18,93 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,3 Prozent auf 18,93 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 19,05 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 70.295 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 29,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 54,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Bei 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,390 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,09 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,16 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 243,59 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 256,15 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von JENOPTIK rechnen Experten am 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,42 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

