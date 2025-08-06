JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Kurs der JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die JENOPTIK-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 18,83 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr stieg die JENOPTIK-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 18,83 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die JENOPTIK-Aktie bei 19,01 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,59 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 60.151 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,07 Prozent hinzugewinnen. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die JENOPTIK-Aktie damit 31,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,390 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,09 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Am 13.05.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,16 EUR, nach 0,27 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat JENOPTIK 243,59 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 256,15 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte JENOPTIK am 13.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je JENOPTIK-Aktie in Höhe von 1,42 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Analysten sehen für JENOPTIK-Aktie Luft nach oben

Erste Schätzungen: JENOPTIK legt Quartalsergebnis vor