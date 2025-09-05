JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Montagnachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 16,31 EUR nach.

Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 16,31 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der JENOPTIK-Aktie ging bis auf 16,25 EUR. Bei 16,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 51.534 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die JENOPTIK-Aktie mit einem Kursplus von 79,03 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Nachdem JENOPTIK seine Aktionäre 2024 mit 0,380 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,368 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,16 EUR je JENOPTIK-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,26 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei JENOPTIK noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 254,80 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 17.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von JENOPTIK.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 2,07 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

