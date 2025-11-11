JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 18,32 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:43 Uhr um 0,5 Prozent auf 18,32 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,29 EUR nach. Bei 18,43 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 30.103 Stück gehandelt.

Bei 24,70 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 34,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,62 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für JENOPTIK-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,363 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 24,94 EUR für die JENOPTIK-Aktie aus.

Am 13.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,42 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 284,66 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 254,80 Mio. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.11.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

