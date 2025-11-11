DAX23.989 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1555 ±-0,0%Öl63,96 -0,2%Gold4.140 +0,6%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Top News
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Kurs der JENOPTIK

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verliert am Vormittag

11.11.25 09:22 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verliert am Vormittag

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von JENOPTIK gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 18,38 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
JENOPTIK AG
18,48 EUR -0,11 EUR -0,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr ging es für die JENOPTIK-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 18,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 18,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,43 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 15.119 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,70 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 34,39 Prozent Luft nach oben. Bei 14,36 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die JENOPTIK-Aktie 27,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

JENOPTIK-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,363 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 24,94 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

JENOPTIK gewährte am 13.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat JENOPTIK mit einem Umsatz von insgesamt 254,80 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,49 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. JENOPTIK dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

In der JENOPTIK-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JENOPTIK-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur JENOPTIK-Aktie

TecDAX-Titel JENOPTIK-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JENOPTIK von vor 5 Jahren bedeutet

Bildquellen: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Nachrichten zu JENOPTIK AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
