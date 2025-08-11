JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Dienstagvormittag nahe Vortagesniveau

Blick auf JENOPTIK-Kurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von JENOPTIK. Mit einem Kurs von 18,70 EUR zeigte sich die JENOPTIK-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:00 Uhr die JENOPTIK-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 18,70 EUR. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,70 EUR an. Den tiefsten Stand des Tages markierte die JENOPTIK-Aktie bisher bei 18,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,70 EUR. Bisher wurden heute 146 JENOPTIK-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.10.2024 bei 29,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 56,15 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 14,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der JENOPTIK-Aktie liegt somit 30,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,390 EUR. Im Vorjahr hatte JENOPTIK 0,380 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 26,09 EUR.

Am 13.05.2025 hat JENOPTIK die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JENOPTIK ein EPS von 0,42 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 243,59 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 14,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JENOPTIK 284,66 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

JENOPTIK dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,42 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

