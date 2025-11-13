DAX24.070 -1,3%Est505.747 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.986 -1,8%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1641 +0,4%Öl63,15 +0,8%Gold4.205 +0,2%
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Aktienkurs im Fokus

JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Donnerstagnachmittag schwächer

13.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von JENOPTIK gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,1 Prozent auf 20,38 EUR ab.

JENOPTIK AG
20,00 EUR -0,88 EUR -4,21%
Um 15:51 Uhr fiel die JENOPTIK-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,1 Prozent auf 20,38 EUR ab. Die JENOPTIK-Aktie sank bis auf 20,12 EUR. Bei 21,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 169.516 JENOPTIK-Aktien.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die JENOPTIK-Aktie derzeit noch 21,20 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,36 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,54 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,363 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die JENOPTIK-Aktie bei 25,09 EUR.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte JENOPTIK einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,11 Prozent auf 254,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte JENOPTIK 274,31 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 01.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,28 EUR je Aktie in den JENOPTIK-Büchern.

Redaktion finanzen.net

