ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Jenoptik auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

12.11.25 11:34 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für JENOPTIK nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Der Auftragseingang und das operative Ergebnis seien stark ausgefallen, schrieb Malte Schaumann am Mittwoch. Die Aussagen des Technologieunternehmens zum kommenden Jahr deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
10:31JENOPTIK BuyWarburg Research
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
10:31JENOPTIK BuyWarburg Research
24.09.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
16.10.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

