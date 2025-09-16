DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.089 +0,7%Nas22.217 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1846 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.684 -0,2%
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

17.09.25 16:13 Uhr
JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der JENOPTIK-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 16,35 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die JENOPTIK-Aktie um 15:48 Uhr im XETRA-Handel bei 16,35 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,62 EUR zu. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 16,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,44 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 46.268 Aktien.

Bei 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 78,59 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,366 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,59 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 254,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu JENOPTIK AG

DatumRatingAnalyst
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.09.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
28.08.2025JENOPTIK BuyJefferies & Company Inc.
14.08.2025JENOPTIK BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025JENOPTIK BuyBaader Bank
13.08.2025JENOPTIK BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
13.08.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
13.08.2025JENOPTIK NeutralUBS AG
22.07.2025JENOPTIK HoldDeutsche Bank AG
23.06.2025JENOPTIK HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.08.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
13.05.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
22.03.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
14.02.2019JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH
10.08.2018JENOPTIK VerkaufenIndependent Research GmbH

