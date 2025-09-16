JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der JENOPTIK-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 16,35 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die JENOPTIK-Aktie um 15:48 Uhr im XETRA-Handel bei 16,35 EUR. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,62 EUR zu. Im Tief verlor die JENOPTIK-Aktie bis auf 16,31 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 16,44 EUR. Der Tagesumsatz der JENOPTIK-Aktie belief sich zuletzt auf 46.268 Aktien.

Bei 29,20 EUR erreichte der Titel am 08.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die JENOPTIK-Aktie 78,59 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie.

Nach 0,380 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,366 EUR je JENOPTIK-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,59 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 254,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 12.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von JENOPTIK veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass JENOPTIK einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur JENOPTIK-Aktie

