JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

So bewegt sich JENOPTIK

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von JENOPTIK. Zuletzt ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 20,06 EUR.

Um 09:03 Uhr ging es für das JENOPTIK-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 20,06 EUR. Die JENOPTIK-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,16 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,16 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.440 JENOPTIK-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,70 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,13 Prozent könnte die JENOPTIK-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,36 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,380 EUR an JENOPTIK-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,363 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,16 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte JENOPTIK am 12.11.2025. In Sachen EPS wurden 0,37 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,46 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 254,81 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 274,31 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.04.2026 dürfte JENOPTIK Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,28 EUR je Aktie.

