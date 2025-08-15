JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK verteidigt am Nachmittag Tendenz

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von JENOPTIK. Die JENOPTIK-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 17,80 EUR.

Die JENOPTIK-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:39 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 17,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die JENOPTIK-Aktie bei 17,91 EUR. Das bisherige Tagestief markierte JENOPTIK-Aktie bei 17,64 EUR. Bei 17,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72.934 JENOPTIK-Aktien umgesetzt.

Bei 29,20 EUR markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,04 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 19,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten JENOPTIK-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,380 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,375 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,30 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte JENOPTIK am 13.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JENOPTIK 0,42 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 254,80 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 284,66 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass JENOPTIK im Jahr 2025 1,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

