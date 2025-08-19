JENOPTIK Aktie News: JENOPTIK am Mittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von JENOPTIK zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die JENOPTIK-Papiere um 11:49 Uhr 1,4 Prozent. Die JENOPTIK-Aktie zog in der Spitze bis auf 17,80 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,60 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 9.117 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.10.2024 auf bis zu 29,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 64,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der JENOPTIK-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,36 EUR am 07.04.2025. Mit Abgaben von 19,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,377 EUR, nach 0,380 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 25,30 EUR für die JENOPTIK-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte JENOPTIK am 13.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,42 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 284,66 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 254,80 Mio. EUR.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte JENOPTIK am 12.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den JENOPTIK-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

