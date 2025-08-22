DAX24.321 -0,2%ESt505.470 -0,3%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.405 -0,5%Nas21.510 +0,1%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1700 -0,2%Öl68,60 +1,2%Gold3.374 +0,1%
So bewegt sich JENOPTIK

JENOPTIK Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von JENOPTIK

25.08.25 16:10 Uhr
JENOPTIK Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von JENOPTIK

Die Aktie von JENOPTIK gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die JENOPTIK-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 17,90 EUR nach.

Die JENOPTIK-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 17,90 EUR abwärts. Der Kurs der JENOPTIK-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,75 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,19 EUR. Von der JENOPTIK-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.566 Stück gehandelt.

Am 08.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,13 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 14,36 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,78 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für JENOPTIK-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,380 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,377 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,30 EUR an.

Am 13.08.2025 hat JENOPTIK in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,42 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 254,80 Mio. EUR – eine Minderung von 10,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 284,66 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 12.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte JENOPTIK möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem JENOPTIK-Gewinn in Höhe von 1,32 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

