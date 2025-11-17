DAX23.548 -1,4%Est505.635 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 -0,6%Nas22.785 -0,5%Bitcoin80.449 -1,1%Euro1,1601 -0,2%Öl64,27 ±-0,0%Gold4.063 -0,4%
So bewegt sich Johnson Johnson

Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Montagnachmittag auf grünem Terrain

17.11.25 16:08 Uhr
Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Johnson Johnson gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Johnson Johnson nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 197,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Johnson & Johnson
172,28 EUR 4,16 EUR 2,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 197,48 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Johnson Johnson-Aktie bei 197,54 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 196,96 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 230.745 Johnson Johnson-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,54 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,03 Prozent. Bei 140,68 USD fiel das Papier am 11.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 28,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Johnson Johnson-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,91 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,19 USD aus.

Am 14.10.2025 äußerte sich Johnson Johnson zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,12 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 1,11 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 23,99 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 22,47 Mrd. USD umgesetzt.

Am 21.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Johnson Johnson veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 26.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,86 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Johnson Johnson-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: josefkubes / Shutterstock.com

Analysen zu Johnson & Johnson

DatumRatingAnalyst
01.06.2021JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
13.10.2020JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
27.08.2019JohnsonJohnson kaufenGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
16.07.2019JohnsonJohnson OutperformCredit Suisse Group
