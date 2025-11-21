Johnson Johnson Aktie News: Dow Jones Aktie Johnson Johnson gewinnt am Abend an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Johnson Johnson. Die Johnson Johnson-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 205,52 USD.

Die Johnson Johnson-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 205,52 USD. Bei 206,91 USD markierte die Johnson Johnson-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 203,96 USD. Zuletzt wechselten via New York 997.466 Johnson Johnson-Aktien den Besitzer.

Am 21.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 206,91 USD ein 52-Wochen-Hoch. 0,68 Prozent Plus fehlen der Johnson Johnson-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 140,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Johnson Johnson-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Johnson Johnson-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,19 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Johnson Johnson 4,91 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Johnson Johnson am 14.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson 1,11 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,99 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 22,47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Johnson Johnson dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 21.01.2026 präsentieren. Am 26.01.2027 wird Johnson Johnson schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,86 USD je Johnson Johnson-Aktie.

