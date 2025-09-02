DAX23.674 +0,8%ESt505.338 +0,9%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.644 +0,1%Euro1,1646 ±0,0%Öl67,71 -2,0%Gold3.543 +0,3%
DAX zieht an -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa, Shell, Siltronic im Fokus
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln
Kreml reagiert auf Trump: Keine Verschwörung gegen die USA
K+S im Fokus

K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittwochmittag tiefer

03.09.25 12:06 Uhr
K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittwochmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 11,32 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,30 EUR 0,03 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 11,32 EUR. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,25 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 88.495 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 13,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,149 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,57 EUR je K+S-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 12.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -4,807 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

MDAX-Wert K+S-Aktie: So viel Gewinn hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

K+S-Aktie: Experten empfehlen K+S im August mehrheitlich zum Verkauf

K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
15.05.2025K+S BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

