K+S Aktie News: K+S tendiert am Mittwochmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 11,32 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 11,32 EUR. Die K+S-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,25 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten K+S-Aktien beläuft sich auf 88.495 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie. Am 11.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 9,97 EUR. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 13,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,149 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,57 EUR je K+S-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 12.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 11.11.2025 dürfte K+S Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -4,807 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

