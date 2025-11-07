K+S Aktie News: K+S büßt am Freitagnachmittag ein
Die Aktie von K+S gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 10,77 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von K+S nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:49 Uhr 0,2 Prozent auf 10,77 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die K+S-Aktie bisher bei 10,66 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 126.655 K+S-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 58,50 Prozent zulegen. Am 30.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,140 EUR. Im Vorjahr erhielten K+S-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 12,86 EUR an.
K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. K+S hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,03 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 871,20 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 873,80 Mio. EUR umgesetzt worden waren.
K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können K+S-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.
Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,672 EUR je K+S-Aktie.
Analysen zu K+S AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.10.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|19.09.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|K+S Buy
|Warburg Research
