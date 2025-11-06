DAX24.030 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,99 -2,6%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1515 +0,2%Öl63,93 +0,6%Gold4.008 +0,7%
K+S im Fokus

K+S Aktie News: K+S wird am Donnerstagmittag ausgebremst

06.11.25 12:04 Uhr
K+S Aktie News: K+S wird am Donnerstagmittag ausgebremst

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 10,91 EUR.

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 10,91 EUR. Das bisherige Tagestief markierte K+S-Aktie bei 10,88 EUR. Bei 10,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 55.098 K+S-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,07 EUR) erklomm das Papier am 20.06.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,46 Prozent hinzugewinnen. Bei 10,29 EUR fiel das Papier am 30.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,140 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die K+S-Aktie im Durchschnitt mit 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -9,68 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 871,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

K+S wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem K+S-Verlust in Höhe von -3,672 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

