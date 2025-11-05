K+S Aktie News: K+S am Mittag schwächer

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Zuletzt fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 10,97 EUR ab.

Um 11:35 Uhr ging es für die K+S-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 10,97 EUR. Die K+S-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,83 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148.800 K+S-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.06.2025 auf bis zu 17,07 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der K+S-Aktie liegt somit 35,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 30.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,29 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 6,61 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,140 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 12,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte K+S am 12.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 871,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die K+S-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass K+S im Jahr 2025 -3,672 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

