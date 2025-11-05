K+S Aktie News: K+S am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 10,90 EUR.

Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:42 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 10,90 EUR. Das Tagestief markierte die K+S-Aktie bei 10,83 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 222.277 K+S-Aktien umgesetzt.

Bei 17,07 EUR erreichte der Titel am 20.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,61 Prozent könnte die K+S-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.12.2024 (10,29 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,60 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für K+S-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,150 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,140 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die K+S-Aktie bei 12,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte K+S am 12.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -9,68 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,672 EUR je K+S-Aktie belaufen.

