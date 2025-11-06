K+S Aktie News: K+S am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Blick auf K+S-Kurs

Die Aktie von K+S zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 10,98 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:02 Uhr die K+S-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 10,98 EUR. Die K+S-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,99 EUR. Die Abwärtsbewegung der K+S-Aktie ging bis auf 10,98 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,99 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.757 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,46 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,29 EUR am 30.12.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,140 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,86 EUR für die K+S-Aktie.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von K+S wird am 11.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,672 EUR je K+S-Aktie belaufen.

