K+S Aktie News: K+S tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 10,72 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 10,72 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die K+S-Aktie bis auf 10,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 193.625 K+S-Aktien.

Am 20.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,07 EUR. Derzeit notiert die K+S-Aktie damit 37,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.12.2024 (10,29 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der K+S-Aktie.

Für K+S-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,140 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,86 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -9,68 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von K+S rechnen Experten am 12.11.2026.

2025 dürfte K+S einen Verlust von -3,672 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S: Nächstes Ziel Jahrestief?

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren bedeutet

K+S-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober