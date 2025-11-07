K+S Aktie News: K+S behauptet sich am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von K+S zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 10,80 EUR zeigte sich die K+S-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Wert von 10,80 EUR bewegte sich die K+S-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 10,81 EUR. Bei 10,78 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,79 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.642 K+S-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 4,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem K+S seine Aktionäre 2024 mit 0,150 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,140 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 12,86 EUR.

K+S ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -9,68 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,03 EUR je Aktie erzielt worden. K+S hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 871,20 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte K+S am 11.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -3,672 EUR je K+S-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur K+S-Aktie

K+S: Nächstes Ziel Jahrestief?

MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in K+S von vor 3 Jahren bedeutet

K+S-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober