Aktienkurs aktuell

K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Mittag vor

10.09.25 12:05 Uhr
K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Mittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 11,48 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
11,45 EUR 0,10 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 11,48 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 11,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,48 EUR. Bisher wurden heute 97.856 K+S-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Bei 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 15,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,149 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,57 EUR an.

Am 12.08.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR im Vergleich zu 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -4,807 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
15.05.2025K+S BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
15.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG
13.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.
12.08.2025K+S UnderperformJefferies & Company Inc.

