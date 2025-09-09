K+S Aktie News: K+S schiebt sich am Mittag vor
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von K+S. Das Papier von K+S legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 11,48 EUR.
Um 11:48 Uhr ging es für das K+S-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 11,48 EUR. Im Tageshoch stieg die K+S-Aktie bis auf 11,68 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,48 EUR. Bisher wurden heute 97.856 K+S-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der K+S-Aktie. Bei 9,97 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die K+S-Aktie 15,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,149 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 13,57 EUR an.
Am 12.08.2025 hat K+S die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -9,68 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,03 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,30 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR im Vergleich zu 873,80 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -4,807 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.2025
|K+S Sell
|UBS AG
|13.08.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|13.08.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
