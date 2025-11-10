DAX23.949 +1,6%Est505.656 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,47 +4,7%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.755 +1,1%Euro1,1560 ±0,0%Öl63,71 ±0,0%Gold4.080 +2,0%
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
K+S im Fokus

K+S Aktie News: K+S am Montagmittag stärker

10.11.25 12:04 Uhr
K+S Aktie News: K+S am Montagmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 10,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
10,86 EUR 0,02 EUR 0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die K+S-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 10,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 10,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,95 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.729 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 56,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Mit Abgaben von 5,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,140 EUR je K+S-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,86 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Am 12.11.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -3,672 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

Nachrichten zu K+S AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu K+S AG

DatumRatingAnalyst
14.10.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.10.2025K+S SellDeutsche Bank AG
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025K+S BuyWarburg Research
12.08.2025K+S BuyWarburg Research
15.07.2025K+S BuyWarburg Research
26.06.2025K+S BuyWarburg Research
17.06.2025K+S BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
14.10.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.09.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.08.2025K+S HaltenDZ BANK
12.08.2025K+S NeutralJP Morgan Chase & Co.
30.07.2025K+S HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.10.2025K+S SellDeutsche Bank AG
15.09.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.08.2025K+S SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.2025K+S SellUBS AG
13.08.2025K+S SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen