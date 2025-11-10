K+S Aktie News: K+S am Montagmittag stärker

K+S im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von K+S. Zuletzt konnte die Aktie von K+S zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 10,88 EUR.

Die K+S-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 10,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die K+S-Aktie bisher bei 10,97 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,95 EUR. Von der K+S-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 66.729 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.06.2025 bei 17,07 EUR. Der aktuelle Kurs der K+S-Aktie ist somit 56,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.12.2024 bei 10,29 EUR. Mit Abgaben von 5,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,150 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,140 EUR je K+S-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,86 EUR je K+S-Aktie aus.

Am 12.08.2025 äußerte sich K+S zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -9,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das K+S ein Ergebnis je Aktie von -0,03 EUR vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K+S in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,30 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 871,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 873,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von K+S veröffentlicht werden. Am 12.11.2026 wird K+S schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -3,672 EUR je K+S-Aktie in den Büchern stehen.

