K+S Aktie News: K+S gibt am Donnerstagmittag ab

Die Aktie von K+S gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die K+S-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 11,29 EUR nach.

Um 11:47 Uhr fiel die K+S-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 11,29 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die K+S-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,28 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 11,41 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 81.416 K+S-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,07 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 51,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,10 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Abschläge von 10,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten K+S-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,150 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,149 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 13,14 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte K+S am 12.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -9,68 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte K+S -0,03 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 871,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem K+S 873,80 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte K+S möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -4,983 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.

