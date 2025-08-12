K+S Aktie News: K+S am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von K+S. Die K+S-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,0 Prozent bei 12,76 EUR.
Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 12,76 EUR. Bei 12,69 EUR markierte die K+S-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 393.128 K+S-Aktien.
Am 20.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,07 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die K+S-Aktie 33,78 Prozent zulegen. Am 11.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 9,97 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,85 Prozent würde die K+S-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2024 0,150 EUR an K+S-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,163 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,43 EUR aus.
Am 13.05.2025 hat K+S in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Gewinn pro Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,36 Prozent zurück. Hier wurden 964,70 Mio. EUR gegenüber 988,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
K+S dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 19.08.2026.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,467 EUR je Aktie in den K+S-Büchern.
Analysen zu K+S AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:11
|K+S Halten
|DZ BANK
|12:11
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|08:16
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.08.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:11
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.08.2025
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|15.07.2025
|K+S Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:11
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|08:16
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.2025
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.2025
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.2025
|K+S Sell
|UBS AG
